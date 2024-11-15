شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يؤدى صلاة الجمعة فى فندق الإقامة ويتحرك للملعب فى الرابعة عصرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو منتخب مصر صلاة الجمعة فى فندق الإقامة قبل مواجهة الرأس الأخضر فى مباراة اليوم، والتى تنطلق فى السادسة مساءً فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وتتحرك حافلة منتخب مصر إلى ملعب كاب فيردى الوطنى الذى يستضيف اللقاء فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، أى قبل المباراة بساعتين.

واستقر حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، على الدفع بمحمد الشناوى فى حراسة مرمى الفراعنة أمام الرأس الأخضر، وكان حسام حسن يفكر جديا فى منح الفرصة لمحمد عواد أو مصطفى شوبير، قبل أن يستقر على الدفع بمحمد الشناوى أساسياً، فى ظل قلة الخبرات الدولية لثنائى الدفاع حسام عبد المجيد وأحمد رمضان بيكهام اللذين سيشاركان لتعويض غياب محمد عبد المنعم ورامى ربيعة وياسر إبراهيم.

ويتواجد 70 مشجعا من الجالية المصرية فى الرأس الأخضر فى ملعب كاب فيردى الوطنى اليوم، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة حسام حسن مع مضيفه الرأس الأخضر، فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل 2025.