شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحى يفوز برئاسة اتحاد كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

فاز عمرو مصيلحى بمنصب رئيس اتحاد السلة فى الانتخابات المُقامة حالياً باستاد القاهرة، حيث تجاوز مصليحي الـ21 صوتاً خلال عملية الفرز، علماً بأن من يحق لهم التصويت 39 صوتاً.

وحرص أنصار عمرو مصيلحي على الاحتفال بفوزه بالانتخابات.

وحضر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي الجمعية العمومية للسلة مُمثلاً عن ناديه، فيما حضر هشام نصر نائب رئيس الزمالك مُمثلاً عن الأبيض.

وأقيمت اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة، لاختيار انتخابات الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، من 2024 وحتى 2028، وتضمك العمومية 39 هيئة لها حق الحضور والانتخاب.

وتنافس في انتخابات السلة قائمتى مجدى أبو فريخة ، الرئيس الحالي للاتحاد، وعمرو مصيلحى نائب الرئيس في المجلس.

وتضم قائمة أبو فريخة كلا من محمد فتحي على مقعد نائب الرئيس، وفى العضوية حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، اللواء أحمد إسكندر، الدكتور مصطفى فوزي، المستشار محمد محرم، الدكتورة داليا العرابي، خالد مصطفى.

بينما تضم قائمة مصيلحى كلا من هانى عبد المنعم على مقعد نائب الرئيس، و في العضوية كلا من طارق سعيد ، خالد القوصى، حسين البشبيشى، محمد إيهاب، أحمد الشرقاوى، سامر شيف، نيرة يوسف بالإضافة إلى جمال عبد القادر.