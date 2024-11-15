شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن منتخب الرأس الأخضر قبل مواجهة الفراعنة بتصفيات أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر في مباراة قوية ومنتظرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويعد منتخب كاب فيردي أو الرأس الأخضر من المنتخبات المغمورة فى أفريقيا، ويطلق عليه لقب "أسماك القرش الزرقاء" بسبب كثرة تواجدها فى سواحل الجزر بدولة كاب فيردى.

الرأس الأخضر دولة أفريقية تقع داخل المحيط الأطلسي بالقرب من السواحل السنغالية والمغربية، وتتكون من مجموعة جزر يبلغ عددها 10، أهمها سانتاجو، وهي أكبر الجزر، وبها مدينة برايا العاصمة، ويبلغ عدد سكان الرأس الأخضر 600 ألف نسمة غالبيتهم من الأفارقة والبرتغاليين، لأنها كانت مركزا للتجارة عبر الأطلسي، وتعتبر اللغة البرتغالية هي اللغة الرسمية للرأس الأخضر.

تتميز الرأس الأخضر أو كاب فيردي بوجود العديد من الأبراص والأنواع المختلفة من السحالي، بما في ذلك السحالي العملاقة النادرة والمهددة بالانقراض، كذلك تشمل أنواع الطيور المهدد بالانقراض الموجودة في البلاد، ومنها طائر النحام الكبير، وطائر الفرقاطة والصقر، وجميعهم على وشك الانقراض، ومن أنواع الطيور الأخرى النسر المصري، وطائر جزر الرأس الأخضر الورقية، والطائر الاستوائي ذو المنقار الأحمر.

شارك منتخب الرأس الأخضر في بطولات أمم أفريقيا 4 مرات، وكانت المشاركة الأولى في نسخة 2013 بجنوب أفريقيا عندما حقق مفاجأة وتمكن من دفع منتخب المغرب من دور المجموعات، بعدما خطف المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا، قبل أن يخرج أمام غانا في ربع النهائي، كما شارك في نسخة 2015 بغينيا الاستوائية، لكنه خرج أيضًا بالرغم من عدم هزيمته، بعد تحقيقه التعادل 3 مرات، وفي 2021 بالكاميرون، تأهل منتخب الرأس الأخضر للأدوار الإقصائية، لكنه خسر أمام السنغال 0-2.