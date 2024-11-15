شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر ممثلا للزمالك فى عمومية اتحاد السلة لاختيار مجلس جديد والان مع تفاصيل الخبر

حضر هشام نصر نائب رئيس الزمالك الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة والتى تقام بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة لتمثيل الأبيض في اختيار مجلس جديد لاتحاد السلة، كما حضر محمد طارق عضو المجلس لدعم ومساندة طارق سعيد رئيس جهاز السلة المرشح على العضوية فى قائمة عمرو مصيلحى، وتضم الجمعية العمومية 39 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

وتقام اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة والتي تقام بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة، لاختيار انتخابات الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، من 2024 وحتى 2028، وتضمك العمومية 39 هيئة لها حق الحضور والانتخاب.

ويتنافس في انتخابات السلة قائمتا مجدى أبو فريخة الرئيس الحالي للاتحاد، وعمرو مصيلحى نائب الرئيس في المجلس.

وتضم قائمة أبو فريخة كلا من محمد فتحي على مقعد نائب الرئيس، وفى العضوية حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، اللواء أحمد إسكندر، الدكتور مصطفى فوزي، المستشار محمد محرم، الدكتورة داليا العرابي، خالد مصطفى.

بينما تضم قائمة مصيلحى كلا من هانى عبد المنعم على مقعد نائب الرئيس، و في العضوية كلا من طارق سعيد ، خالد القوصى، حسين البشبيشى، محمد إيهاب، أحمد الشرقاوى، سامر شيف، نيرة يوسف بالإضافة إلى جمال عبد القادر.