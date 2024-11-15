شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المباراة الـ"9" لحسام حسن مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مع مضيفه الرأس الأخضر فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة والمقرر إقامتها بالمغرب العام 2025، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: كيف حسم منتخب مصر التأهل لأمم أفريقيا؟

ج: تأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، محققاً العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهاباً وإياباً، وبتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهاباً.

س: ما هو ترتيب مجموعة منتخب مصر؟

ج: يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة فى التصفيات برصيد 12 نقطة، بينما يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثانى برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا كاب فيردي وموريتانيا برصيد 3 نقاط لكل منهما.

س: ما التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الرأس الأخضر؟

ج: جاء التشكيل المتوقع كالتالى: "محمد عواد فى حراسة المرمى، والرباعي حمدي فتحى وحسام عبد المجيد وأحمد رمضان بيكهام فى الدفاع، ومحمد حمدى ودونجا وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد فى وسط الملعب، والثلاثي إبراهيم عادل ومصطفى فتحى ومصطفى محمد فى الهجوم".

س: وما هى غيابات الفراعنة فى مباراة الرأس الأخضر؟

ج: يغيب عن المنتخب المصري في هذه المباراة عدد من اللاعبين الأساسيين، مثل محمد صلاح الذي تم استبعاده للراحة، بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو، محمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني بسبب الإصابات، كما تم استبعاد كل من محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية للإيقاف.

س: وماذا عن مشوار حسام حسن مع منتخب مصر؟

ج: مباراة الليلة هى التاسعة لحسام حسن مع الفراعنة فقد لعب 8 مباريات، وفاز فى 6 مباريات وتعادل مباراة وخسر مباراة، والأخيرة كانت أمام كرواتيا وودية.

س: وماذا ينتظر منتخب مصر بعد مواجهة الرأس الأخضر؟

ج: بعد مباراة الرأس الأخضر يستعد منتخب مصر لاستضافة منتخب بوتسوانا الثلاثاء المقبل، باستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للتصفيات.