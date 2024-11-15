شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستهدف 3 مكاسب من مواجهة كاب فيردي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث منتخب مصر عن عدد من المكاسب في مواجهة كاب فيردي اليوم، لجمعة، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب والتى تقام خارج الديار، على ملعب نجيل صناعى.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إراحة محمود تريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردى، في المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية بسبب الإيقاف وحصولهما علي إنذارين.

وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدى سليمان محمد عواد- مصطفى شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدى فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفى خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبد الحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 فى المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، محققاً العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

وتتمثل أهم المكاسب التي يبحث عنها المنتخب فى اكتشاف وجوه جديدة للمنتخب، في ظل عدد كبير من الغيابات منها من هم بسبب الإصابة مثل رامي ربيعة وإمام عاشور، ومنهم للإيقاف مثل تريزيجيه ومروان عطية، ومنهم للراحة الفنية مثل صلاح الذى غاب عن المعسكر بقرار من المدير الفني، ومرموش الذي أعفي من السفر لكاب فيردي.

ومن المكاسب أيضا الحفاظ على الكلين شيت، حيث بات منتخب مصر واحدا من ثلاثة منتخبات لم تتلق أهدافا حتى الآن بالتصفيات، وهو أيضا المنتخب العربي الوحيد الذى حافظ على نظافة شباكه.

ويبحث المنتخب بقيادة العميد عن تعزيز رقمه القياسي بتحقيق الفوز الخامس على التوالي في هذه التصفيات، ومواصلة الأرقام المميزة للفراعنة مع العميد.