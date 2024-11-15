شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع في ودية النصر الليبي.. كوستا للدفاع وحسام أشرف مُهاجم والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على تشكيل الفريق أمام النصر الليبي في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد رفاعي – جيفرسون كوستا - محمد عاطف – أحمد محمود.

خط الوسط: مهاب ياسر – زياد كمال – إيشو – ميشالاك - سيف جعفر.

خط الهجوم: حسام أشرف.

وألقى جوزيه جوميز محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم، الجمعة، بفندق الإقامة ببنغازي استعداداً لمباراة النصر الليبي ، وعقب المحاضرة الفنية خاض الفريق تدريبات خفيفة في مقر فندق الإقامة، استعداداً للمواجهة الودية المرتقبة أمام فريق النصر الليبي.

ومن المقرر أن يتحرك الزمالك إلى ملعب شهداء بنينا الدولي في السابعة إلا الربع، استعداداً لخوض المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين.