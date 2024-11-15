شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تحرك حافلة الزمالك إلى ملعب شهداء بنينا لمواجهة النصر الليبي ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم، الجمعة، بفندق الإقامة ببنغازي استعداداً لمباراة النصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين.



وعقب المحاضرة الفنية خاض الفريق تدريبات خفيفة في مقر فندق الإقامة، استعداداً للمواجهة الودية المرتقبة أمام فريق النصر الليبي.



ومن المقرر أن يتحرك الفريق إلى ملعب شهداء بنينا الدولي في السابعة إلا الربع، استعداداً لخوض المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين.

وكان المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصل إلى ليبيا صباح اليوم، الجمعة، للانضمام لبعثة الفريق قبل خوض ودية النصر الليبي.

وجاء انضمام بنتايك لبعثة الزمالك في ليبيا استعداداً للمشاركة مع فريقه في مباراة النصر الليبي قادما من المغرب عقب الراحة التى حصل عليها خلال فترة التوقف الدولي .