شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يدعم طارق سعيد فى انتخابات السلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص مجلس إدارة نادى الزمالك على حضور انتخابات اتحاد السلة لدعم ومساندة طارق سعيد رىيس جهاز السلة بالنادى، والمرشح على منصب العضوية ضمن قائمة عمرو مصيلحى.

وحضر من الزمالك هشام نصر نائب رئيس النادي، رامى نصوحى، أحمد خالد، نيرة الأحمر، ومحمد طارق أعضاء المجلس

وتقام اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، والتي تقام بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة، لاختيار انتخابات الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، من 2024 وحتى 2028، وتضم العمومية 39 هيئة لها حق الحضور والانتخاب.

ويتنافس في انتخابات السلة قائمتا مجدى أبو فريخة الرئيس الحالي للاتحاد، وعمرو مصيلحى نائب الرئيس فى المجلس.

وتضم قائمة أبو فريخة كلا من محمد فتحي على مقعد نائب الرئيس، وفى العضوية حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، اللواء أحمد إسكندر، الدكتور مصطفى فوزي، المستشار محمد محرم، الدكتورة داليا العرابي، خالد مصطفى.

بينما تضم قائمة مصيلحى كلا من هانى عبد المنعم على مقعد نائب الرئيس، و في العضوية كلا من طارق سعيد ، خالد القوصى، حسين البشبيشى، محمد إيهاب، أحمد الشرقاوى، سامر شيف، نيرة يوسف بالإضافة إلى جمال عبد القادر.

نيرة الأحمر فى انتخابات السلة

هشام نصر فى انتخابات السلة