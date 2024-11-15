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تعرف على تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت في دوري الكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 01:45 م

أعلن عادل حسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض استعداداً لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها بعد قليل على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع : سمر محمد - ماهيتاب حسني - أمنية عاطف - ميرال خضر

خط الوسط : مها سامي - فدوى عصام - شيماء علي - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي

الهجوم : أليس أوياه أوجيبي 

وتجلس على مقاعد البدلاء كل من، "نعمة سيد - سارة نائل- ميشلين يني نيكولا -  أية إبراهيم - يسرا إبراهيم - حبيبة إسماعيل - لوجين ياسر - رحمة شعبان - حنين هشام".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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