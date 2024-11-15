شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت في دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عادل حسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض استعداداً لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها بعد قليل على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع : سمر محمد - ماهيتاب حسني - أمنية عاطف - ميرال خضر

خط الوسط : مها سامي - فدوى عصام - شيماء علي - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي

الهجوم : أليس أوياه أوجيبي

وتجلس على مقاعد البدلاء كل من، "نعمة سيد - سارة نائل- ميشلين يني نيكولا - أية إبراهيم - يسرا إبراهيم - حبيبة إسماعيل - لوجين ياسر - رحمة شعبان - حنين هشام".