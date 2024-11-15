شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين نوح لـ"بودكاست بره اللعبة": محدش بيتكلم عن دوري فى بناء طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

بث تليفزيون الخليج 365 الجزء الثانى من حلقة ياسمين نوح كابتن فريق سيدات الزمالك المعتزلة فى بودكاست "برة اللعبة"، الذى يكشف كواليس وأسرار النجوم برة الملاعب، فضلا عن الحديث فى ما يشغل الجمهور عنهم رياضيا خلال الفترة الأخيرة.

وقالت ياسمين نوح، كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك السابقة التى أعلنت اعتزالها مؤخرا، "إنها مجهودا كبيرا فى بناء الفريق، لكن محدش دلوقتى بقى بيقول إلى ساهمت فى بناء الفريق".

وأضافت ياسمين أنها تربطها علاقة قوية بنجمات الأهلى، وكانت تتمنى أن تلعب نهلة سامح كابتن الأهلى السابقة لصفوف الزمالك ولكنها رفضت بسبب الانتماء، مؤكدة أنها رفضت أن تلعب للنادى الأهلى وهى فى عمر الـ18 سنة عندما عرض عليها الانضمام.