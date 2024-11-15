شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يحسم مصير زيزو فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازال موقف أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من حيث البقاء داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده، من عدمه ، غامضا انتزارا للجلسة المقرر عقدها بين اللاعب ووالده مع مجلس الادارة.

ويتمسك مجلس الزمالك باستمرار اللاعب إلإكمال ما حققه من ألقاب وإنجازات مع الفريق، فى الوقت الذى أبدى فيه اللاعب رغبة على الاستمرار بالقلعة البيضاء.

وأصبح ملف تجديد زيزو للزمالك فى يد حسين لبيب رئيس النادى، حيث أن المجلس وافق على أن يكون لبيب هو المسئول عن إنهاء هذا الملف، والاتفاق مع اللاعب وتجديده للفريق.

وكشفت تقارير صحفية سعودية اهتمام نادي الأخدود بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكشفت مصادر لصحيفة "اليوم" أن الأخدود يريد شراء الفترة المتبقية من عقد زيزو من الزمالك (6 شهور)، حيث يرغب النادي في الاطاحة بأحد لاعبيه الأجانب في الشتاء المقبل.