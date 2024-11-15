شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقفه من عرض المليون يورو شهرياً للرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، موقفه سريعاً من العروض التي وصلته مؤخراً من أندية خارجية وتحديداً من منطقة الخليج في السعودية وقطر والإمارات .

وأبلغ المدرب السويسري وكيل اعماله دينو لامبرتي برفض هذه العروض التي كانت مُغرية للغاية وتصل إلى 5 أضعاف ما يتقاضاه في الأهلي ، وحسبما أكد مصدر في القلعة الحمراء فإن مارسيل كولر تحدث مع دينو لامبرتي مؤخراً عن رغبته في البقاء مع الأهلي لإستكمال تجربته المليئة بالتحديات والنجاحات على حد وصفه .

وشدد المصدر على أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها كولر إغراءات خارجية بالجملة من أجل البقاء في الأهلي فقد فعلها من قبل حينما رفض عرضاً سعودياً يصل لـ8 أضعاف ما يحصل عليه في الأهلي وذلك بعد موسمه الأول في القلعة الحمراء.

وشدد المصدر على أن طموحات مارسيل كولر كبيرة مع الأهلي حيث يرغب في مواصلة حصد البطولات المحلية والقارية بجانب التألق في كأس إنتر كونتيننتال وبطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد الصيف المقبل في الولات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادياً.

وأوضح المصدر أن كولر أغلق مع دينو لامبرتي ملف العروض الخارجية التي كان أخرها عرض مُغري من الدوري السعودي وأخر من نادي كبير بالإمارات وصلت قيمة كل عرض لأكثر من مليون يورو شهرياً، موضحاً أن المدرب السويسري مُستمر مع الأهلي حيث ينتهي عقده في صيف 2026.

