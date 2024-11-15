شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كاب فيردي الليلة بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم أمام الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة المقرر أقامتها بالمغرب العام المقبل 2025.

وجاء التشكيل المتوقع: "محمد عواد فى حراسة المرمى، والرباعي حمدي فتحى وحسام عبدالمجيد وأحمد رمضان بيكهام فى الدفاع، ومحمد حمدى ودونجا وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد فى وسط الملعب، والثلاثي إبراهيم عادل ومصطفى فتحى ومصطفى محمد فى الهجوم".

ويواجه منتخب مصر مضيفه الرأس الأخضر، في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب "كاب فيردي الوطني"، وبدأ المنتخب الوطني معسكره الحالي الأحد الماضي، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة كاب فيردى خارج مصر اليوم الجمعة وبتسوانا داخل الأرض الثلاثاء.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

حقق منتخب مصر الفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بينما حقق منتخب موريتانيا الفوز على نظيره بوتسوانا بهدف نظيف في نفس الجولة، وشهدت الجولة الثانية فوز منتخب مصر على بوتسوانا برباعية نظيفة بينما فاز الرأس الأخضر على موريتانيا بهدفين دون رد.