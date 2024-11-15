شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتخابات اتحاد السباحة لاختيار مجلس إدارة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة في تمام الساعة 3 عصرا ، انتخابات اتحاد السباحة لاختيار مجلس إدارة جديد حتي 2028 ، في مقر الاتحادات بهيئة استاد القاهرة الدولي، حيث ينافس في هذه الانتخابات قائمتي المهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، وقائمة المهندس رؤوف نور .

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024 - 2028، وذلك بداية من 8 أكتوبر 2024 ولمدة سبعة أيام، على أن تقام الانتخابات اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري ، وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة حضور 10 هيئات يحق لهم الانتخاب.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الماضي للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

الجدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.