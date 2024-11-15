شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم جوزيه جوميز مع الزمالك في 285 يومًا بعد اقتراب تمديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لتثبيت اقدامه مع الفارس الأبيض، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق في الفترة الماضية تحت قيادته، ونجاحه في التتويج ببطولتين أفريقيتين.

جوزيه جوميز الذى أعلن الزمالك عن التعاقد معه بشكل رسمي في 2 فبراير 2024، لمدة موسم ونصف، دفع مسئولي القلعة البيضاء للدخول في مفاوضات جادة مع الخواجة البرتغالى من أجل تمديد تعاقده ليستمر لفترة أكبر مع الفريق.

البرتغالى جوزيه جوميز تولي قيادة الزمالك حتى الأن في 285 يومًا، حيث كان الإعلان الرسمي عن التعاقد معه في 2 فبراير الماضى، جاءت أرقامه كالتالي..

- حقق مع الزمالك بطولاتي الكونفدرالية الأفريقي والسوبر الأفريقي على حساب الأهلى.

- قاد الفريق في 43 مباراة

- حقق الفوز في 26 لقاء

- تعادل في 8 مباريات

- خسر 9 مباريات

- سجل لاعبوه 69 هدف

- استقبل 38 هدف