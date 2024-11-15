شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة اليسرى تثير حيرة جوميز فى الزمالك قبل ودية النصر الليبى والان مع تفاصيل الخبر

بات البرتغالى جوزيه جوميز في حيرة من أمره بسبب الجبهة اليسرى للفريق فى مباراة النصر الليبى الودية، المقرر لها اليوم الجمعة في ظل غياب أكثر من لاعب يمكنه التواجد في هذا المركز وهم محمد حمدي،أحمد فتوح، وعمر جابر.

ويعد المغربي محمود بنتايك الخيار الوحيد لجوميز فى هذا المكان رغم أنه لم يتدرب مع الفريق وسيصل إلى ليبيا في التاسعة صباح اليوم الجمعة ، للانضمام للبعثة، استعداداً لخوض ودية النصر الليبي.

ومن المقرر أن يصل بنتايك إلى ليبيا عن طريق مطار بنينا الدولي، للتواجد مع بعثة الزمالك من أجل المشاركة في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره النصر الليبى فى مباراة اعتزال خالد حسين لاعب المنتخب الليبى السابق، حيث تقام المباراة مساء اليوم الجمعة.

ويضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جوميز على رأس أولوياته استغلال فترة التوقف الدولى والتى سيواجه خلالها المنتخب الوطنى كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، فى تجهيز المصابين ورفع كفاءة اللاعبين الذين لم ينضموا لمنتخبات بلادهم.