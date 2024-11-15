الامارات | المطوع: فوز 6 إماراتيين بعضوية لجان المجلس الأولمبي الآسيوي إنجاز مشرّف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّنت اللجنة الأولمبية الوطنية فوز ستة من قائمة مرشحيها لعضوية اللجان العاملة بالمجلس الأولمبي الآسيوي، التي أجريت ضمن انتخابات المجلس في سبتمبر الماضي بمدينة دلهي الهندية، وشهدت انتخاب الرئيس، ونواب الرئيس لمناطق شرق وجنوب وجنوب شرق ووسط وغرب آسيا، وذلك ضمن أعمال الجمعية العمومية الـ44 للمجلس الأولمبي الآسيوي.

وفاز فهد الشامسي بمنصب نائب رئيس لجنة الرياضات الإلكترونية والفنون القتالية، فيما فاز عبدالعزيز السلمان بعضوية لجنة المعلومات والإحصاء، وخلود الظاهري بعضوية لجنة الرياضة للجميع، وراشد بن مرخان بعضوية لجنة الرياضة والبيئة، وسالم المزروعي بعضوية لجنة السلام من خلال الرياضة، وجميلة عبدالله بعضوية لجنة الوفود المرافقة.

من جانبه، أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فارس المطوّع، أن هذا النجاح يعد ترجمة لتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بأهمية فتح المجال أمام الكوادر الوطنية لتمثيل الدولة في كبرى المؤسسات القارية والدولية الرياضية، والحصول على عضوية تلك المؤسسات، بما يعزز مكانة الإمارات على خريطة الحركة الأولمبية، من خلال المشاركة في صنع القرار، والوجود في مواقع رياضية فعّالة يؤكد جدارة أبناء الإمارات وخبراتهم الكبيرة في مجالات العمل الرياضي.

وأضاف المطوّع، في بيان صحافي، أن «تمكين أبناء الوطن ودعمهم في تمثيل الدولة في المناسبات الكبرى واجب على الجميع، لاسيما أن دولة الإمارات رسمت لنفسها مساراً واضحاً، وأسست قاعدة قوية على صعيد التمثيل المشرف في كبرى الجهات والمنظمات، سواء الرياضية أو غيرها»، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية سعت على مدار الفترة الماضية إلى دراسة ملفات جميع المرشحين قبل رفع أسمائهم إلى المجلس الأولمبي الآسيوي وفق المواعيد المحددة لتسلم طلبات الترشح من الدول الأعضاء بالمجلس، ما أثمر هذا الإنجاز المشرف لأبناء الوطن.

وأضاف: «قامت الأمانة العامة باللجنة الأولمبية الوطنية بتشكيل لجنة داخلية من أعضاء مجلس الإدارة، عقب فتح المجلس الأولمبي الآسيوي باب الترشح في اللجان العاملة الدائمة، وذلك لدراسة الأسماء المرشحة لكل لجنة من الكوادر الرياضية الوطنية، إذ يعد اكتساب عضوية اللجان العاملة الدائمة بالمجلس الأولمبي الآسيوي قوة ناعمة للرياضة بدولة الإمارات والحركة الأولمبية الوطنية».

وأوضح: «تمت إدارة ملف الترشح للجان العاملة الدائمة بالمجلس الأولمبي الآسيوي بشكل يسمح بالتنافس على أكبر عدد من مقاعد عضوية اللجان الرياضية، وبصورة تضمن أكبر وجود من قادة الحركة الرياضية الوطنية».