الامارات | شراكة عالمية بين «طيران الإمارات» و«سيل جي بي» لـ 5 مواسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «طيران الإمارات» شراكة عالمية مع «سيل جي بي» لخمسة مواسم، ما يجعلها الشريك الحصري لبطولة سباق القوارب الشراعية السنوية.

وذكر بيان صحافي أن «(طيران الإمارات) تستمر أيضاً شريكاً رئيساً في سباق (جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار)، الذي سيقام في ميناء راشد يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، ما يضمن استمرارية الحدث في دبي كإحدى أبرز الفعاليات في تقويم (سيل جي بي) السنوي، ويسهم في جذب الحضور والترويج لدبي وجهةً متميزةً لعشاق السباقات، كما ستصبح (طيران الإمارات) الشريك الرئيس لفريق «طيران الإمارات بريطانيا العظمى» في بورتسموث، ومع «جائزة طيران الإمارات البريطانية العظمى للإبحار»، سيعود سباق (سيل جي بي) إلى المملكة المتحدة بعد انتظار طويل، حيث ستقام الفعالية في بورتسموث من 19 إلى 20 يوليو 2025».

يُعد سباق «سيل جي بي» أحد أسرع الأحداث الرياضية والترفيهية نمواً في العالم، مع تأكيد مشاركة 12 فريقاً وطنياً في خط البداية لعام 2025.

وفي هذا الصدد، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «شراكتنا الممتدة مع (سيل جي بي) تعتمد على التزام مشترك بتوسيع رياضة الإبحار وتقديمها للجمهور العالمي، سواء على المياه أو خارجها.. (سيل جي بي) قوة رياضية رائدة، تركز على بناء روابط مع جيل جديد من المشجعين، من خلال تجارب غامرة ومؤثرة.. نحن نشارك (سيل جي بي) رؤية موحدة تهدف إلى تحسين كل من الرياضة والطيران».