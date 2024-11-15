شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتسلم تقريرا شاملا عن موقف المُصابين الأربعة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يتسلّم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قبل مران اليوم تقريراً شاملاً من الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق عن حالة المصابين في الفريق وتحديداً الرباعي رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم وإمام عاشور وحسين الشحات وموقفهم من التدريبات المقبلة، حيث عانى هذا الرباعي من إصابات مختلفة سيتم تحديد موقفهم النهائي خلال جلسة اليوم المرتقبة بين كولر وطبيب الفريق.

على جانب آخر، فتح مسئولو النادي الأهلي ملف عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودي الحالي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في النصف الثاني من الموسم الحالي.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع محمد شريف مجانا في يناير، لاسيما وأن عقد اللاعب ينتهي مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الميركاتو الشتوي.

ويجري مسئولو النادي الأهلي محاولات مع محمد شريف للحصول على الاستغناء الخاص به من ناديه مقابل ضمه بشكل مجاني، لاسيما وأن اللاعب لا يشارك بشكل أساسي مع الخليج ويوجد تفكير في رحيله وضم لاعب آخر في يناير القادم، وهو ما قد يساعد على عودة شريف للأهلي بشكل مجاني.

وفي حال رفض الخليج بيع محمد شريف في يناير قد يبدأ التفاوض على شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري في ظل الحاجة إلى جهود اللاعب في الفترة القادمة.

ويعاني الأهلي نقصا في مركز المهاجم الصريح، حيث لا يوجد سوى الفلسطيني وسام أبو علي ومحمود كهربا ومعهم المهاجم الشاب سمير محمد.