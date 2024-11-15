شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مرموش السابق: اللاعب قادر على تخطى مسيرة محمد صلاح فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ميخائيل ويمر، المدير الفني السابق لفريق شتوتجارت الألماني، عن تألق لاعب منتخبنا الوطني عمر مرموش المحترف صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت.

وقال ميخائيل ويمر في تصريحات تليفزيونية: "عمر مرموش الآن في حالة رائعة، لقد سجل بالفعل 14 هدفًا لفريق آينتراخت فرانكفورت في جميع المسابقات الدوري الألماني وكأس ألمانيا، بالإضافة إلى الدوري الأوروبي، كما أنه صنع 10 مساهمات أيضًا وهذا أمر لا يصدق، هذا أداء رائع وأنا سعيد جدا له".

وأضاف: "لقد توقعت تألق اللاعب منذ أن كان في صفوف شتوتجارت لأنه طموح للغاية فهو لاعب رائع، لديه مهارات وموهبة جيدة جدا، ومتنوع جدا في أدائه فيمكنه اللعب في الكثير من المراكز، وكما أنه شخص مجتهد وشخصية عظيمة يعرف ما يريد، لذا أتوقع له الكثير من النجاح في المستقبل وأمل أن يسير في طريقه فهو قادر على الاستمرار".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا لست في وضع يسمح لي بالتنبؤ، لأنني لا أعرف محمد صلاح معرفة شخصية أعرفه فقط من خلال التليفزيون، حيث يصنع ويسجل الكثير من الأهداف وقد فاز بالعديد من الالقاب علي المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعى أيضا مع ليفربول، وأعتقد أن عمر مرموش في الطريق الصحيح للوصول إلى هذا المستوى أيضًا وهو قادر أن يتخطى مسيرة صلاح في أوروبا".