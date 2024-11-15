شكرا لقرائتكم خبر عن خالد رفعت: الروابط الأفريقية اجتمعت اليوم لأول مرة بدعوة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

عدّد خالد رفعت مستشار رابطة الأندية المصرية، فوائد استضافة مصر للاجتماع السنوي لرابطة الأندية العالمية في مصر.

وقال خالد رفعت في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: "استضافة الاجتماع السنوي لرابطة الأندية العالمية احتاج مجهودا كبيراً من كل أعضاء الرابطة، والرابطة المصرية كانت الرابطة الوحيدة التي انضمت إلى الرابطة العالمية من السنة الأولى".

وأضاف: "قدمنا خطتنا من اليوم الأول وطلبنا وقتها استضافة الاجتماع السنوي، ووفقنا في هذا الأمر، وهذا الاجتماع يتضمن أكبر نسبة حضور من الأعضاء".

وواصل: "علينا ضغط كبير للتطوير والاعتراف بالنقص، وتواجدنا في وسط هذا المستوى يفرض علينا أن نستمر للأفضل، خاصة أن كل الخبرات الكبيرة أصبحت متاحة لنا، وأصبح لدينا فرصة للاستفادة الفنية والتجارية بعد هذا الاجتماع، والشركات والمعلنين الآن لديهم طريقة أفضل للوصول للمسابقات المصرية لأن المنظمات العالمية تثق فيها بفضل هذا الاجتماع".

واختتم: "تطوير المسابقة يؤدي لجودة اللاعبين والمدربين وحتى جودة إدارة المباريات وكل هذا يرفع من قيمة منتجنا كدوري، ولأول مرة اليوم اجتمعت الروابط الأفريقية بدعوة مصرية واتفقنا على خطوات سيتم الإعلان عنها خلال شهرين لتطوير دور روابط الأندية الأفريقية".