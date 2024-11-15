شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحقق انتصارها الثانى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب ناشئى تونس مواليد 2008 انتصاره الثاني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا المُقامة حالياً بالمغرب بمشاركة منتخب مصر، ليصل للنقطة السادسة في التصفيات، بعد تحقيق انتصارين في المباراة الأولى على الجزائر 1-0 وفي الثانية على ليبيا 2-1.

وفاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، على نظيره الجزائرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت فى المغرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

نجح منتخب مصر فى الوصول لمرمى الجزائر أكثر من مرة، وسيطر على مجريات الشوط الأول، لكن منتخب الجزائر نجح فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء من ركلة جزاء نفذها اللاعب شرفاوى شرف الدين لينتهى الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدف نظيف.

وفى الشوط الثانى نجح محمد حمد وحمزة عبد الكريم فى تسجيل هدفى الفوز على الجزائر فى الدقيقتين 59 و66، لينتهى اللقاء بفوز الفراعنة الصغار 2-1. بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، بينما يبقى الجزائر بدون رصيد من النقاط.

تشكيل الفراعنة جاء كالتالي: حراسة المرمى: عمر عبد العزيز (1) ، الدفاع: نور أشرف (3)، حمزة الدجوي (4)، أدهم فريد (6)، آدم محمد (12)، خط الوسط: عمر العدوي (13)، محمد البنداري (15)، محمد حمد (8)، بلال عطية (10) ، وفي الهجوم محمد أنس (14) ، حمزة عبد الكريم (9).

منتخب مصر خسر مباراته الأولى أمام المغرب بخماسية مقابل هدف، فيما خسرت الجزائر أمام تونس بهدف دون رد.