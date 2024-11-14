شكرا لقرائتكم خبر عن تاليا سامح تلعب فى دورى الجامعات الأمريكية للجولف والان مع تفاصيل الخبر

اختيرت لاعبة منتخب مصر الوطنى للناشئات والسيدات للجولف تاليا سامح ضمن فريق جامعة الولاية الشمالية الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتمثل تاليا سامح ذات الـ 17 عاما فريق الجامعة اعتبارا من العام المقبل 2025 .

جاء اختيار تاليا ضمن فريق الجامعة وفقا لنتائجها المميزة الفردية ومع منتخبى مصر للناشئات والسيدات خلال الفترة الماضية وتصدرها قائمة التصنيف المحلى بجدارة ودخولها التصنيف الدولى للسيدات فى شهر يوليو الماضى اثر فوزها بلقب بطولة مصر الدولية للناشئات .

ومن جانبها وجهت اللاعبة الدولية المتميزة تاليا سامح جزيل الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الجولف على دعمه ورعايته واهتمامه الشديد بالناشئين بشكل عام وبها بشكل خاص خلال السنوات الخمس الماضية وحتى الان وكان نتاج ذلك ظهور العديد من النجوم الواعدين وصاروا من الاعمدة الاساسية لمنتخبى مصر للرجال والسيدات.

واضافت قائلة انها ستواصل بذل قصارى جهدها لتحقيق افضل النتائج فى دورى الجامعات الأمريكية للجولف لتشريف الجولف المصرى اولا ومساعدة فريق جامعتها ثانيا للوصول إلى افضل المراكز.