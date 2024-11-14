شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح رائع لتصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 بالإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، مساء اليوم الخميس، باستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، والتي يشارك في أحداثها منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب: عبد المنعم تامر، سيف الدين عصام، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجى، سليم طلب، حسام حسن، أحمد خالد كاباكا، عمر محمد عمورى، محمد زعلوك، أحمد شرف، عبد الرحمن خالد، محمود لبيب، محمد سمير، عمر خضر، حازم جمال حارس، عمرو خالد بيبو، محمد السيد، مروان محمود، مهاب سامى.

وكان الدكتور محمد شيحة، مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005، حرص على استقبال وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مدير الأمن، وجمال علام رئيس اتحاد شمال أفريقيا، ومحمود همامي المدير التنفيذي، وخالد الدراندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والرياضية.

استغرق حفل الافتتاح المصغر لتصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 باستاد هيئة قناة السويس الجديد عشرة دقائق، شهد فقرات رائعة قدمتها فرقة الإسماعيلية الاستعراضية التراثية، تحت إشراف الفنان ماهر كمال، التي قدمت فلكلور إسماعيلاوي على أغنية "بتغني لمين يا حمام" و"مصر بتسلم عليكم باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

حقق منتخب تونس للشباب لكرة القدم مواليد 2005 فوزا ثمينا على نظيره الليبي بهدفين لهدف في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة التى استضافها استاد هيئة قناة السويس الجديد الليلة، أحرز للفائز الصادق محمود ويوسف بشة من ضربة جزاء بينما سجل للمهزوم عمر الحراق، أدار المباراة الجزائري لطفي بقويسة وعاونه المغربي حمزة ناصري والجزائرية سارة كمادة، ورابعًا مصطفى كشاف وراقبها سمير محمود عثمان وحصل التونسي الصادق محمود علي لقب رجل المباراة.







افتتاح رائع لتصفيات شمال أفريقيا



افتتاح رائع لتصفيات شمال أفريقيا



افتتاح رائع لتصفيات شمال أفريقيا



افتتاح رائع لتصفيات شمال أفريقيا



افتتاح رائع لتصفيات شمال أفريقيا



افتتاح رائع لتصفيات شمال أفريقيا