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منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا للرأس الأخضر بتصفيات أمم أفريقيا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - حسن السعدني

الخميس، 14 نوفمبر 2024 10:17 م

خاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مرانه الأخير اليوم، استعدادا لمباراة الرأس الأخضر غدا فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أقيم المران على ملعب مغطى بالنجيل الصناعى، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين استعدادا لمباراة الغد.

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مصطفى محمد 

 

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الشناوى

 

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طاهر محمد طاهر

 

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حسام عبد المجيد

 

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حمدى فتحى

 

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إبراهيم عادل 

 

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مران جماعى 

 

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عمر كمال

 

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محمد شحاتة

 

وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان محمد عواد - مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد أحمد ربيعة - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر - عمر كمال - مروان عطية - محمود تريزيجيه - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - مصطفى فتحى - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمود عبد الحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

وتأهل منتخب مصر لـ نهائيات أمم أفريقيا 2025 فى المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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