شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة أندية سويسرا: أمر رائع أن ينطلق صلاح من بلدنا ولم يبهرني شئ مثل الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

أعرب رئيس رابطة الأندية السويسرية عن سعادته بالتواجد في مصر لأول مرة على هامش اجتماع رابطة الأندية العالمية، وقال رئيس الرابطة السويسرية في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2: هذه أول مرة أزور مصر في هذا المكان الرائع، الأهرامات أعظم عجائب الدنيا التي رأيتها في حياتي، زرت الكثير من الأماكن في العالم ولم تبهرني مثل الأهرامات.

أضاف: لدينا مسابقة تتضمن 12 فريقاً ونشارك في دوري الأبطال وعملنا رائع ومتميز، لدينا دوري سوبر ودوري التحدي، نفعل كل شئ من أجل المسابقة ومنها الإذاعة والتسويق وكل الخدمات ومسؤولون عن هذه البطولة بالتعاون مع الاتحاد السويسري.

واصل: منذ عدة سنوات نعمل بشكل جماعي في التسويق وليس أندية منفردة، والأموال توزع على الأندية، وأحياناً أفضل الفرق تحصل على أكبر نسبة.

أكمل: لدينا نظام ترخيص في مارس كل نادي يرسل المستندات النالية ونراقب دفع الأموال للاعبين والأندية الأخرى، والمدربون إذا لديهم شهادات احترافية وهذه الأمور تستغرق شهرين.

واختتم: الرابطة العالمية نجتمع معا لمناقشة الدوريات لنتعلم من بعضنا وجئنا لمصر لنتعلم ومحمد صلاح لعب في سويسرا في بداية مشواره الاحترافي وهذا أمر رائع.