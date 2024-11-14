شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا و الجزيرى ورضا سليم.. ثلاثى ينتظر التألق عقب انتهاء الإيقاف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر بعض اللاعبين انتهاء فترة التوقف الدولى الحالي والعودة الى استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز من أجل المشاركة في مباريات فريقهم والظهور بشكل أساسى بعدما أبتعدوا عن الصورة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابات وعدم اعتماد الجهاز الفني عليهم بسبب تراجع مستواهم، ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين :

_"كهربا "

يخضع محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الاهلى لبرنامج بدنى تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة السويسرى مارسيل كولر لتجهيزه قبل أستئناف المباريات والظهور مجددا في تشكيل الأحمر.

_ سيف الدين الجزيري

يسعى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك لاستعادة مستواه الفترة الأخيرة عقب استبعاده من قبل الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز الفترة الماضية بداعى فقدانه الجدية فى التدريبات، قبل أن يتم عقد جلسة بين الطرفين لتصفية الأجواء.

حصل المغربى رضا سليم لاعب فريق الاهلى على وعد من السويسرى مارسيل كولر بمنحة فرصة للمشاركة مع الفريق الأحمر الفترة المقبلة عقب جلوس اللاعب على دكة البدلاء المباريات الماضية.