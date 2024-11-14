شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطط لتأمين نجوم الفريق لمواجهة الإغراءات الخارجية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك إلى تأمين لاعبي الفريق مُبكراً من أجل إستقرار الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، فى ظل الرغبة فى السيطرة على البطولات المحلية والأفريقية بالموسم الجديد من خلال عدم رحيل هؤلاء اللاعبين ، ويرصد ”الخليج 365” خطة الزمالك لتأمين نجومه ضد الإغراءات الخارجية كالتالى :

وافق مسئولو الزمالك على تعديل عقد حمزة المثلوثى لاعب الفريق، وذلك بعد اقتراب عقده على الانتهاء، حيث يتبقى فى عقده موسم واحد ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتم الاستقرار على تجديد عقد اللاعب خلال الفترة القادمة.

واتفق الزمالك مع المثلوثى على تجديد عقده، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، بناءً على رغبة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني، الذى طالب باستمرار اللاعب نظرا للجهود التى يبذلها المثلوثى مع الفريق.

بدأ مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب تجهيز مقدم قيمة العقد الجديد المقرر الاتفاق عليه مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، و الذى ينتهى عقده الصيف المقبل، و يصبح من حق اللاعب التوقيع لأى ناد خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد أن تم عقد عدة جلسات مع اللاعب ووالده، للاتفاق على التفاصيل، وذلك فى إطار التأكيد على التمسك باللاعب و استمراره بالفريق الأبيض خلال السنوات المقبلة، حيث تؤمن إدارة الزمالك بأن زيزو من العناصر والركائز الأساسية في الفريق، وأصل من أصول النادى.

فتح مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، ملف تمديد تعاقد عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق ، خاصة فى ظل المستوى المميز الذى يقدمه اللاعب مع الفريق الأبيض، وهو ما دفع الإدارة لفتح ملف تمديد تعاقده لمدة موسم آخر، حيث ينتهى تعاقد السعيد مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى،حيث أن اللاعب يرحب بتمديد تعاقده مع الزمالك، دون وضع شروط من جانبه.