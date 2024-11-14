شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: ثقتي بلا حدود في ناشئينا.. والمشوار لم ينته! والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عن سعادته الغامرة بالفوز الثمين الذي حققه الفراعنة الصغار على نظرائهم الجزائريين، مؤكداً أن هذا الانتصار يعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبوه.

وشدد الكاس في تصريحاته على أن الثقة في قدرات اللاعبين كانت هي الدافع الرئيسي وراء هذا الفوز، مشيراً إلى أن الفريق قادر على تحقيق المزيد في المباريات المقبلة.

وأكد المدير الفني أن المشوار لم ينته بعد، وأن الفريق سيخوض المباراتين المتبقيتين في التصفيات أمام تونس وليبيا بنفس العزيمة والإصرار من أجل تحقيق التأهل إلى البطولة القارية.

وفاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، على نظيره الجزائرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت فى المغرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

نجح منتخب مصر فى الوصول لمرمى الجزائر أكثر من مرة وسيطر على مجريات الشوط الأول، لكن منتخب الجزائر نجح فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء من ركلة جزاء نفذها اللاعب شرفاوى شرف الدين لينتهى الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدف نظيف.

وفى الشوط الثانى نجح محمد حمد وحمزة عبد الكريم فى تسجيل هدفى الفوز على الجزائر فى الدقيقتين 59 و66، لينتهى اللقاء بفوز الفراعنة الصغار 2-1.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، بينما يبقى الجزائر بدون رصيد من النقاط.