شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الملعب الوطنى بكاب فيردى مسرح مواجهة مصر والرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتضن الملعب الوطني بكاب فيردي مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر غدا الجمعة، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب والتى تقام خارج الديار، على ملعب نجيل صناعى.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولى فى شهر نوفمبر الجارى، إذ يخوض مباراتين فى الجولتين الخامسة والسادسة فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة كل كاب فيردى خارج مصر وبوتسوانا داخلها.



الملعب الوطني بكاب فيردي



الملعب الوطني بكاب فيردي



الملعب الوطني بكاب فيردي



الملعب الوطني بكاب فيردي



الملعب الوطني بكاب فيردي



الملعب الوطني بكاب فيردي

‏‎ضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان محمد عواد - مصطفى شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - حسام عبدالمجيد - حمدي فتحي - محمد أحمد ربيعة - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر - عمر كمال - مروان عطية - محمود تريزيجيه - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمود عبد الحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

وتأهل منتخب مصر لـ نهائيات أمم أفريقيا 2025 فى المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.