شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم مرانه فى ليبيا استعدادا لخوض ودية النصر والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الزمالك مرانه اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا الدولي، استعداداً لخوض مباراة النصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين، وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية في مبنى التأهيل بملعب شهداء بنينا الدولي عقب انتهاء المران.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض اللاعبين للتدريبات الاستشفائية عقب انتهاء المران مباشرة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في ليبيا.

وتحدد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، والتي ستجمع بين فريقي النصر الليبي والزمالك والمقرر لها مساء غد الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في ليبيا.

ويفتح استاد شهداء بنينا أبوابه لحضور الجماهير في الخامسة والنصف مساءً، قبل استعراض فيلم وثائقي عن مسيرة خالد حسين مع دخول اللاعب لأرضية الملعب لتحية الجماهير والحضور في مهرجان اعتزاله.

وعقب ذلك سيتم إقامة حفل تكريم لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بمشاركة خالد حسين مع فريق النصر، على أن تتوقف المباراة في الدقيقة الثامنة، والتي تحمل نفس رقم قميص اللاعب، قبل أن تُستكمل المباراة بصورة طبيعية.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.