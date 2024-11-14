شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الإسماعيلى يتوجن بلقب دورى كرة الهدف والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق السيدات لكرة الهدف بالنادي الإسماعيلي بلقب الدوري الممتاز، بعدما حقق العلامة الكاملة في المسابقة، حيث حققت لاعبات الدرويش الفوز في 6 مباريات ليحصدن اللقب.

ويضم الفريق مجموعة مميزة من اللاعبات هن، إسراء وليد التي حققت لقب هداف الدوري هذا الموسم، وآية جاد، وإسراء عبد، وآلاء عماد ورنا علي.

وتحظى لاعبات الإسماعيلي باهتمام الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة محمد فرحات، نظرا للأداء القوي الذي ظهرن عليه في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ويضم الجهاز الفني لسيدات كرة الهدف بالنادي الإسماعيلي، كلا من هاني إبراهيم، المشرف العام على الفريق، وحنان عبد الحميد، مديرا فنيا، وكيلاني إبراهيم، مدربا عاما.