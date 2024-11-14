شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يطارد تريزيجيه فى قائمة هدافي المنتخب مع حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن منافسة شرسة على لقب هداف الفراعنة، حيث بات اللاعب الشاب الواعد إبراهيم عادل منافسًا قويًا لنجوم كبار على هذا اللقب.

يتصدر قائمة هدافي المنتخب مع حسام حسن، النجم محمود تريزيجيه برصيد 5 أهداف، يليه النجم محمد صلاح الغائب عن هذا المعسكر بفرمان من الجهاز الفني، ويقع في المرتبة الثالثة رامي ربيعة الغائب للإصابة، وإبراهيم عادل.

وفي آخر استدعاءات المنتخب، تألق إبراهيم عادل بتسجيل هدفين، ليصل إجمالي أهدافه مع الفراعنة إلى هدفين، وهو نفس عدد أهداف النجم المخضرم محمود تريزيجيه. هذا التطور الملحوظ في أداء اللاعب الشاب يجعله رقماً صعباً في حسابات المدرب حسام حسن، ويضعه في قلب المنافسة على صدارة قائمة الهدافين.

ويشهد منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن تجديداً في صفوفه، حيث يظهر جيل جديد من اللاعبين الموهوبين. إبراهيم عادل هو واحد من هؤلاء اللاعبين، وقد أثبت نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

يشير هذا التطور في أداء إبراهيم عادل إلى وجود جيل جديد من اللاعبين الموهوبين القادرين على حمل راية الكرة المصرية. المنافسة الشديدة على لقب الهداف بين هؤلاء اللاعبين ستعود بالنفع على المنتخب، حيث ستدفعهم جميعًا لتقديم أفضل ما لديهم.

أكد العديد من الخبراء أن إبراهيم عادل يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية، وأن مستقبله واعد. كما أشادوا بتطور أدائه تحت قيادة حسام حسن، متوقعين له مستقبلًا زاهرًا في عالم كرة القدم.

قائمة هدافي المنتخب مع حسام حسن:

محمود تريزيجيه: 5 أهداف

محمد صلاح: 3 أهداف

رامي ربيعة: هدفين

إبراهيم عادل: هدفين

مصطفى محمد: هدف

محمد عبد المنعم: هدف

عمر مرموش: هدف

مصطفى فتحي: هدف