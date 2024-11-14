شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والنصر الليبي.. جلسة بين جوميز والجزيرى وتعافى منسى من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا، استعداداً لخوض مباراة النصر الودية في اعتزال خالد حسين.

وأدى الجزيري تدريب خاص تحت إشراف أحمد مجدي المدرب المساعد، بالتسديد على مرمى محمود الشناوي سواء باستقبال الكرات العرضية أو الكرات الأرضية وتسديدها مباشرة على مرمى الحارس الشاب.

كما انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية بعد خوضه تدريبات تأهيلية في المران الأخير بالقاهرة بسبب الإجهاد العضلي، قبل أن يشارك في مران اليوم بصورة طبيعية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غداً الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.