شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين 2008 يهزم الجزائر 2-1 ويُجدد آماله فى تصفيات أمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، على نظيره الجزائرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت فى المغرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

نجح منتخب مصر فى الوصول لمرمى الجزائر أكثر من مرة وسيطر على مجريات الشوط الأول، لكن منتخب الجزائر نجح فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء من ركلة جزاء نفذها اللاعب شرفاوى شرف الدين لينتهى الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدف نظيف.

وفى الشوط الثانى نجح محمد حمد وحمزة عبد الكريم فى تسجيل هدفى الفوز على الجزائر فى الدقيقتين 59 و66، لينتهى اللقاء بفوز الفراعنة الصغار 2-1.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، بينما يبقى الجزائر بدون رصيد من النقاط.

تشكيل الفراعنة جاء كالتالي: حراسة المرمى: عمر عبد العزيز (1) ، الدفاع: نور أشرف (3)، حمزة الدجوي (4)، أدهم فريد (6)، آدم محمد (12)، خط الوسط: عمر العدوي (13)، محمد البنداري (15)، محمد حمد (8)، بلال عطية (10) ، وفي الهجوم محمد أنس (14) ، حمزة عبد الكريم (9).

منتخب مصر خسر مباراته الأولي أمام المغرب بخماسية مقابل هدف، فيما خسرت الجزائر أمام تونس بهدف دون رد.



المباراة



جانب من المباراة



مباراة منتخب مصر للناشئين ومنتخب الجزائر