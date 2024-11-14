شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا قبل مواجهة الرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب المنتخب الوطني مباراة هامة أمام نظيره كاب فيردي غد الجمعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

‏‎ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، بمواجهة كل كاب فيردي "الرأس الأخضر" خارج مصر غدا ، وبوتسوانا داخل الأرض الثلاثاء.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي قبل مواجهة الرأس الأخضر غدا كالتالى:

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته ، وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي.

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.