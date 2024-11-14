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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا قبل مواجهة الرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب المنتخب الوطني مباراة هامة أمام نظيره كاب فيردي غد الجمعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.
ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، بمواجهة كل كاب فيردي "الرأس الأخضر" خارج مصر غدا ، وبوتسوانا داخل الأرض الثلاثاء.وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي قبل مواجهة الرأس الأخضر غدا كالتالى:
وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته ، وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي.
حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.
خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.
خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.
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