شكرا لقرائتكم خبر عن دورة شمال إفريقيا.. صادق محمود يتوج بجائزة رجل مباراة تونس وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل صادق محمود لاعب منتخب شباب تونس،على جائزة رجل المباراة المثيرة التي جمعت منتخب بلاده وليبيا بعد تقديمه مستويات مميزة في افتتاح البطولة.

وفاز منتخب شباب تونس على نظيره الليبي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الخميس، باستاد هيئة قناة السويس، في المباراة الإفتتاحية بدورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب تحت 20 سنة.

منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، يلتقي أمام نظيره المغربى، في الممباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الخميس، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا التى تقام فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجارى والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب كالتالى: "عبدالمنعم تامر، سيف الدين عصام، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجى، سليم طلب، حسام حسن، أحمد خالد كاباكا، عمر محمد عمورى، محمد زعلوك، أحمد شرف، عبد الرحمن خالد، محمود لبيب، محمد سمير، عمر خضر، حازم جمال حارس، عمرو خالد بيبو، محمد السيد، مروان محمود، مهاب سامى".

وتحتضن مدينة السويس مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، التى تم إسنادها من اتحاد شمال أفريقيا لمصر، فى الفترة من 14 حتى 26 نوفمبر الجارى.

وكانت نسخة 2023 قد أقيمت فى مصر وحقق منتخب السنغال لقبها، وتوجت مصر بلقب أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، أربع مرات من قبل آخرها عام 2013.

وأقام ميكالى معسكره الأخير بحثا عن اختيار افضل اللاعبين لبناء جيل قوى يكون على قدر التحديات التى تنتظره بداية من التصفيات الأفريقية المقرر إقامتها اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل وهى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتعتبر بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم من أهم البطولات القارية التى تهدف إلى تطوير الناشئين واكتشاف المواهب الشابة، وتعتبر فرصة مهمة للمنتخبات المشاركة للاحتكاك بمنتخبات أخرى من المنطقة.

ويتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، وأن تساهم فى اكتشاف مواهب جديدة ستمثل مستقبل كرة القدم فى المنطقة.