شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى كفر الشيخ: محمد شوقى عاد للحياة بعدما كان فى طريقه لثلاجة الموتى والان مع تفاصيل الخبر

كشف عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد شوقي لاعب الفريق عقب توقف عضلة القلب.

وقال رئيس نادي كفر الشيخ في تصريحات لبرنامج "أخبار أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت : محمد شوقي أفضل لاعب بالفريق، وكان يجهز نفسه للعب في الدوري الممتاز في يناير وسجل هدفاً في المباراة السابقة على لقاء الأمس، لم يشكو من أي شئ من قبل وتوقف القلب حدث بشكل مفاجئ، لاعب مهذب لم تصدر عنه أي مشكلة من قبل.

أضاف: تلقينا خبر من المستشفى أن اللاعب توفى وجاري نقله إلى ثلاجة الموتى، ولكن أطباء الطوارئ استشعروا النبض على اللحظات الأخيرة وكذلك بدأ الأكسجين يعود أيضاً، وتم نقله إلى العناية المركزة ووضعه على الجهاز.

واصل: الحالة مازالت خطرة جداً، الأمر الآن خارج يد الأطباء وفي ايد ربنا، نتمنى أن يعود من جديد لأولاده حاصة أنه استقبل مولوده الثالث قبل عدة أيام.

واختتم: نطالب بتجريم إقامة مباراة بدون إسعاف مجهز بجهاز صدمات كهربائية وأكسجين.