شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر.. فيديو يوثق كواليس 10 ساعات سفر للرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على فيسبوك، مقطع فيديو يوثق كواليس رحلة السفر إلى الرأس الأخضر لمواجهة منتخبها غدا الجمعة، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب والتى تقام خارج الديار، على ملعب نجيل صناعى.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولى فى شهر نوفمبر الجارى، إذ يخوض مباراتين فى الجولتين الخامسة والسادسة فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة كل كاب فيردى خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎ضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

وتأهل منتخب مصر لـ نهائيات أمم أفريقيا 2025 فى المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.