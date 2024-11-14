شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة السابعة لدورى المحترفين التي أقيمت اليوم عن العديد من المفاجأت الكبرى بعد تحقيق عدد من الفرق للفوز خارج ملعبها بالإضافة لسقوط المتصدر وادى دجلة خارج ملعبه أمام القناة بهدف مقابل للاشئ ليتجمد رصيده عند 14 نقطة ، بينما رفع الفائز رصيده إلى 11 نقطة .



كما جاءت باقى النتائج على النحو التالى فوز منتخب السويس خارج ملعبه على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 6 نقاط، كما فاز الداخلية على راية بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 8 في المركز الرابع عشر ، بينما تجمد رصيد الصيوف عند 5 نقاط.



في الوقت نفسه استعاد سبورتنج ذاكرة الإنتصارات بالفوز على المنصورة بهدف مقابل للاشئ ، كما حقق أبو قير للأسمدة فوزا مثيرا خارج ملعبه على السكة مودرن بهدفين مقابل هدف ليعتلى صدارة جدول الترتيب برصيد 14 نقطة ، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر ، كما فاز المقاولون العرب على بروكسى بهدف مقابل للاشئ ، وكهرباء الإسماعيلية على لافيينا بهدفين نظيفين ، وبترول أسيوط على ديروط بهدف مقابل للاشئ ، ووى على أسوان بهدف مقابل للاشئ ، كما حقق طنطا أولى انتصاراته خارج ملعبه على الترسانة بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 10 نقاط .