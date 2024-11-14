شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه فايد وديا السبت المقبل استعدادا لبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، نظيره فايد يوم السبت المقبل، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره فايد، في الثالثة عصر السبت المقبل، على استاد الإسماعيلية، بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين، وتجربة مجموعة من الخطط الفنية التي يرغب الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

وتوصل الجهاز الإداري للإسماعيلي، بقيادة أحمد صالح وطارق أبو الليل، لاتفاق مع مسئولي فايد بإقامة المباراة، عقب اعتذار نادي 6 أكتوبر، عن مواجهة الدارويش الودية، نظرا لارتباط الفريق بمباراة في مسابقة دوري القسم الثاني.