شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والنصر الليبي.. تدريبات خاصة لـ شيكابالا وعبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله السعيد ثنائي الفريق الزمالك تدريبات خاصة على هامش مران الأبيض الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا الدولي، استعداداً لمباراة النصر الليبي الودية.

وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال لرفع معدلات اللياقة البدنية لهما.

مران الزمالك قبل ودية النصر الليبي

وقسم الجهاز الفني للزمالك الفريق لمجموعتين خلال مران اليوم الخميس من أجل تنفيذ بعض التدريبات الفنية المختلفة خلال المران، استعداداً لخوض لقاء النصر الليبي.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد اللاعبين تعليمات فنية مستمرة.

وتم تخصيص فقرة كاملة للتسديد على المرمى من مسافات مختلفة على مرمى الحارسين محمد صبحي ومحمود الشناوي.

موعد ودية الزمالك والنصر الليبي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غداً الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.