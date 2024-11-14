شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تهزم ليبيا 2-1 في افتتاح بطولة شمال إفريقيا لمواليد 2005 بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شباب تونس على نظيره الليبي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الخميس، باستاد هيئة قناة السويس، في المباراة الإفتتاحية بدورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب تحت 20 سنة.

وتستضيف مدينة الإسماعيلية دورة شمال إفريقيا للشباب مواليد 2005 خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا.

ويخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، في الثامنة مساء اليوم، مباراة قوية أمام نظيره المغربى، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا التى تقام فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجارى والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وتحتضن مدينة السويس مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، التى تم إسنادها من اتحاد شمال أفريقيا لمصر، فى الفترة من 14 حتى 26 نوفمبر الجارى.

وكانت نسخة 2023 قد أقيمت فى مصر وحقق منتخب السنغال لقبها، وتوجت مصر بلقب أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، أربع مرات من قبل آخرها عام 2013.

وأقام ميكالى معسكره الأخير بحثا عن اختيار افضل اللاعبين لبناء جيل قوى يكون على قدر التحديات التى تنتظره بداية من التصفيات الأفريقية المقرر إقامتها اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل وهى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتعتبر بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم من أهم البطولات القارية التى تهدف إلى تطوير الناشئين واكتشاف المواهب الشابة، وتعتبر فرصة مهمة للمنتخبات المشاركة للاحتكاك بمنتخبات أخرى من المنطقة.

ويتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، وأن تساهم فى اكتشاف مواهب جديدة ستمثل مستقبل كرة القدم فى المنطقة.