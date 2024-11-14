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ياسمين نوح نجمة طائرة الزمالك لـ "بودكاست برة اللعبة": مش عارفة المعجبين بيجيبوا أرقامنا منين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 14 نوفمبر 2024 07:00 م

بث تليفزيون الخليج 365  حلقة جديدة من  بودكاست " برة اللعبة " الذى يكشف كواليس و أسرار النجوم برة الملاعب فضلا عن الحديث فى ما يشغل الجمهور عنهم رياضيا خلال الفترة الأخيرة .

وقالت ، " ياسمين نوح " كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك السابقة التى أعلنت اعتزالها مؤخرا أن نجمات الطائرة تتعرفض لمضايقات من المعجبين قائلة :" مش عارفة بيجيبوا أرقامنا منين " 

كما كشفت ياسمين خلال البودكاست عن إنها تربطها علاقة قوية بنجمات الأهلى فى الكرة الطائرة و خاصة كابيتانو القلعة الحمراء السابقة نهلة سامح التى أعلنت إعتزالها أيضا مؤخرا .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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