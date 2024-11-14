شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين نوح نجمة طائرة الزمالك لـ "بودكاست برة اللعبة": مش عارفة المعجبين بيجيبوا أرقامنا منين والان مع تفاصيل الخبر

بث تليفزيون الخليج 365 حلقة جديدة من بودكاست " برة اللعبة " الذى يكشف كواليس و أسرار النجوم برة الملاعب فضلا عن الحديث فى ما يشغل الجمهور عنهم رياضيا خلال الفترة الأخيرة .

وقالت ، " ياسمين نوح " كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك السابقة التى أعلنت اعتزالها مؤخرا أن نجمات الطائرة تتعرفض لمضايقات من المعجبين قائلة :" مش عارفة بيجيبوا أرقامنا منين "

كما كشفت ياسمين خلال البودكاست عن إنها تربطها علاقة قوية بنجمات الأهلى فى الكرة الطائرة و خاصة كابيتانو القلعة الحمراء السابقة نهلة سامح التى أعلنت إعتزالها أيضا مؤخرا .