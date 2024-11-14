شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. منتخب الناشئين 2008 يتأخر أمام الجزائر بهدف فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأخر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، بهدف نظيف أمام نظيره الجزائرى فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا فى المغرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

نجح منتخب مصر فى الوصول لمرمى الجزائر أكثر من مرة وسيطر على مجريات الشوط الأول، لكن منتخب الجزائر نجح فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء من ركلة جزاء نفذها اللاعب شرفاوى شرف الدين لينتهى الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدف نظيف.

تشكيل الفراعنة جاء كالتالي: حراسة المرمى: عمر عبد العزيز (1) ، الدفاع: نور أشرف (3)، حمزة الدجوي (4)، أدهم فريد (6)، آدم محمد (12)، خط الوسط: عمر العدوي (13)، محمد البنداري (15)، محمد حمد (8)، بلال عطية (10) ، وفي الهجوم محمد أنس (14) ، حمزة عبد الكريم (9).

منتخب مصر خسر مباراته الأولي أمام المغرب بخماسية مقابل هدف، فيما خسرت الجزائر أمام تونس بهدف دون رد.