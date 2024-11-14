شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجتمع بلاعبى المصرى قبل انطلاق التدريبات استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حرص علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق التدريبات بمعسكر الفريق بالكلية الحربية استعداداً للزمالك، وقام مدرب المصري بتوجيه اللاعبين ببعض النصائح الفنية، مؤكداً على إتاحة الفرصة للجميع خلال المباريات المقبلة.

وشدد علي ماهر أنه لا يوجد مكاناً مضموناً بالفريق، مؤكداً أن الأفضل سيفرض نفسه على التشكيل الأساسي.

وبدأ فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي منحها علي ماهر مدرب المصري، للاعبين، عقب التعادل مع الجونة سلبياً في الأسبوع الثاني من الدوري.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات لـ ”الخليج 365” عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على إقامة مباراة الزمالك والمصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة الدولي، على أن يتم تحديد ملعب مباراة الإياب أمام الفريق الأبيض في وقت لاحق.

وأضاف المصدر أن المصري يقص شريط مبارياته الأفريقية أمام أنيمبا النيجيري يوم 27 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من المجموعات، على ستاد السويس الجديد الذي يستضيف المباريات المحلية للفريق البورسعيدي.