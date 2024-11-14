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محمد حمدى يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل في الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 14 نوفمبر 2024 06:30 م

يخوض محمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المرحلة الأخيرة من التأهيل والتعافى من الإصابة التي لحقت به في الركبة مؤخرا.

ومن المقرر أن يعود محمد حمدى للمشاركة في التدريبات مع الفريق بعد فترة التوقف الدولى، حيث يلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى.

ويشكو محمد حمدي من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة، وسيكون جاهز للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد فترة التوقف الدولي.

ويعانى الزمالك من غياب عدة لاعبين بسبب الاصابات المختلفة مثل احمد مصطفى زيزو، عمر جابر

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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