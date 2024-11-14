شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخوض محمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المرحلة الأخيرة من التأهيل والتعافى من الإصابة التي لحقت به في الركبة مؤخرا.

ومن المقرر أن يعود محمد حمدى للمشاركة في التدريبات مع الفريق بعد فترة التوقف الدولى، حيث يلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى.

ويشكو محمد حمدي من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة، وسيكون جاهز للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد فترة التوقف الدولي.

ويعانى الزمالك من غياب عدة لاعبين بسبب الاصابات المختلفة مثل احمد مصطفى زيزو، عمر جابر