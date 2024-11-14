شكرا لقرائتكم خبر عن سكة حديد مودرن يتقدم بشكوى رسمية ضم طاقم تحكيم مباراة أبو قير للاسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولي نادى سكة حديد مودرن بشكوى رسمية الى لجنة الحكام الرئيسية بإتحاد الكرة المصري ضد طاقم تحكيم مباراة أبو قير للاسمدة اليوم عقب اتخاذ بعض القرارات الخاطئة أثناء سير اللقاء.

وقال سكة حديد مودرن في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي : يأتي من ضمن القرارات أحتساب ركلة جزاء لفريق أبو قير للاسمدة غير صحيحة وتعرض جرجس مجدى لاعب فريق سكة حديد مودرن لكسر في الكتف بسبب التدخل العنيف ولم يحتسب الحكم اى قرارات ضده وتوقف المباراة أكثر من 8 دقائق أيضاً لخروج أحد المشجعين.

وضم طاقم التحكيم كلاً من ، أسامة أسماعيل حكم ساحة ويعاونه كل من كيرلس نزيه ومحمود دين وحكم رابع محمد طارق عبد الحكيم.

وفاز أبوقير للاسمدة على السكة الحديد مودرن بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة دورى المحترفين.