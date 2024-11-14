شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يجري تدريبات بدنية لرفع اللياقة للاعبي الإسماعيلي استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

خاض الفريق الأول بالكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فقرة بدنية قوية، في مران اليوم الخميس، رغبة من الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم، في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى الجهاز المعاون لحمد، الإشراف على هذه الفقرة من أجل تجهيز اللاعبين، للمرحلة المقبلة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد مران اليوم حضور دكتور أحمد عبد الرحمن، ودكتور محمد جمال، عضوا مجلس إدارة النادي الاسماعيلى، رغبة منهما في دعم اللاعبين، استعدادا لاستئناف المنافسات التي يرتبط بها الفريق.